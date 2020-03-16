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Пользователей Сети рассмешил «бандитский» тюнинг Daewoo Lanos

Сомнительный автотюнинг до сих популярен среди российских энтузиастов, о чем говорит недавняя модификация Daewoo Lanos. Пользователей Сети рассмешило «бандитское» обновление машины.

В одном из тематических сообществ соцсети «ВКонтакте» появились изображения Daewoo Lanos, который переделали в рамках тюнинг-проекта. Юзеры подвергли критике вкусовые предпочтения владельца, который сделал из южнокорейского седана гоночный автомобиль с отрицательным развалом колес в стиле «стэнс». Дело в том, что подобная форма используется исключительно для спорткаров, которые участвуют в кольцевых гонках, и поэтому нуждаются в максимальном сцеплении с асфальтовым покрытием.

Некоторые пользователи отмечали, что народный умелец может быть преданным фанатом серии фильмов «Такси». Более того, подобная модификация была крайне популярной в 1990-х годах среди мелкого криминального контингента. В довершении стиля Lanos оснастили спортивным обвесом в виде самодельного переднего бампера, радиаторной решетки, а также пластикового корпуса боковых зеркал. Последние были стилизованы «под карбон».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:30

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