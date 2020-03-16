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В Иране археологи обнаружили древний петроглиф существа с шестью ногами

Археологи обнаружили на территории Ирана исключительное изображение на скале. На нем запечатлено существо с шестью ногами, напоминающее одновременно человека и насекомое.
В Иране археологи обнаружили древний петроглиф существа с шестью ногами

Рисунок обнаружили в местечке Теймаре округа Хомейн, находящегося в центральной части страны. Петроглиф высотой 14 сантиметров в первый раз был замечен еще во время съемок в 2017-2018 годах. Однако только теперь исследователи смогли описать находку. Археологи прибегли к помощи энтомологов для идентификации изображенного существа, поскольку у него присутствует шесть конечностей.

В результате проведенного анализа специалисты установили, что изображенное на петроглифе существо частично напоминает человека, а частично – богомола. Сходство с насекомым прослеживается также и в треугольной голове с огромными глазами. Оно имеет цепкие предплечья, что характеризует особь как хищника, охотящегося, в том числе и за маленькими птицами. Ученые пришли к выводу, что нарисован представитель вида Empusa, встречающийся до этого времени на территории Ирана.

Исследователи пока не могут с точностью установить возраст обнаруженного артефакта. Для этого им нужно применить радиоуглеродный анализ, однако в Иране запрещено применение таких материалов. По мнению экспертов, время создания рисунка может датироваться от четырех до 40 тысяч лет.

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Наука / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:17

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