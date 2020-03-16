В Иране археологи обнаружили древний петроглиф существа с шестью ногами





Рисунок обнаружили в местечке Теймаре округа Хомейн, находящегося в центральной части страны. Петроглиф высотой 14 сантиметров в первый раз был замечен еще во время съемок в 2017-2018 годах. Однако только теперь исследователи смогли описать находку. Археологи прибегли к помощи энтомологов для идентификации изображенного существа, поскольку у него присутствует шесть конечностей.В результате проведенного анализа специалисты установили, что изображенное на петроглифе существо частично напоминает человека, а частично – богомола. Сходство с насекомым прослеживается также и в треугольной голове с огромными глазами. Оно имеет цепкие предплечья, что характеризует особь как хищника, охотящегося, в том числе и за маленькими птицами. Ученые пришли к выводу, что нарисован представитель вида Empusa, встречающийся до этого времени на территории Ирана.Исследователи пока не могут с точностью установить возраст обнаруженного артефакта. Для этого им нужно применить радиоуглеродный анализ, однако в Иране запрещено применение таких материалов. По мнению экспертов, время создания рисунка может датироваться от четырех до 40 тысяч лет.