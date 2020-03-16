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Александра Савельева призвала поклонников объединиться в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом

Не склонная к панике Александра Савельева из-за ситуации с быстро распространяющимся коронавирусом разместила новый пост в Instagram. Певица попросила поклонников объединяться в соцсетях для собственного спокойствия.
Александра Савельева призвала поклонников объединиться в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом

Сейчас многие знаменитости переживают тревожное состояние из-за пандемии. Александра Савельева не стала исключением и проявила заботу о своих фанатах. Она также высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Как считает артистка, наступило время, требующее рационального мышления. Кроме этого, супруга Кирилла Сафонова напомнила поклонникам о мерах предосторожности и осознанности. Она посоветовала им объединиться посредством соцсетей, чтобы распространять необходимую информацию.

Исполнительница выразила уверенность, что коронавирус затронет всех, так как по миру объявлено чрезвычайное положение. При этом Савельева призвала фолловеров не паниковать, а думать, что делать. В комментариях под публикацией звезды эстрады подписчики начали подбадривать друг друга. Некоторые люди стараются с юмором относится к происходящему.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:19

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