Александра Савельева призвала поклонников объединиться в соцсетях из-за ситуации с коронавирусом

Сейчас многие знаменитости переживают тревожное состояние из-за пандемии. Александра Савельева не стала исключением и проявила заботу о своих фанатах. Она также высказала свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Как считает артистка, наступило время, требующее рационального мышления. Кроме этого, супруга Кирилла Сафонова напомнила поклонникам о мерах предосторожности и осознанности. Она посоветовала им объединиться посредством соцсетей, чтобы распространять необходимую информацию.Исполнительница выразила уверенность, что коронавирус затронет всех, так как по миру объявлено чрезвычайное положение. При этом Савельева призвала фолловеров не паниковать, а думать, что делать. В комментариях под публикацией звезды эстрады подписчики начали подбадривать друг друга. Некоторые люди стараются с юмором относится к происходящему.