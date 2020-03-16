В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных шариков





Представители больницы поделились, что ребенка в возрасте 4-х лет доставили из соседнего города Губкинский с подозрением на то, что он проглотил данные предметы. По информации родителей, они заметили уменьшение количества составляющих в развивающей игрушке, которой игрался их сын. Медики установили, что в желудке мальчика находится двадцать неодимовых магнитных шариков, которые после попадания в пищеварительную систему через стенки кишечника плотно прилегали друг к другу. В результате этого ткани органов ребенка сжались до появления пролежней. Медики в операционном порядке достали все составляющие игрушки. В данное время жизнь мальчика находится в безопасности. Врачи отпустили его домой.В больнице подчеркнули, что в их городе случаи необходимости извлечения инородных тел из желудка маленьких пациентов случаются не часто. Однако несколько лет назад медики из-за подобного случая удалили ребенку часть кишечника, а еще у одного доставали из желудка магнитные шарики.