В Сургуте обнаружили человеческий эмбрион в канализационном отстойнике





В одно из отделений полиции Югры поступили данные о том, что в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Нефтяник», находящегося в Центральном районе Сургута, утонул маленький ребенок. Прибывшие на место случившегося работники оперативной службы не нашли фактов, подтверждающих случившееся. Однако при обыске близлежащих территорий, в число которых входил и канализационный отстойник, был обнаружен эмбрион человека. Как сообщили в пресс-службе окружного СК, размеры найденного плода составляли около 10 сантиметров.На данный момент по делу проводится проверка, которая должна прояснить обстоятельства, из-за которых человеческий плод оказался в канализации. Работники ведомства склоняются к мысли, что криминала в этом случае, скорее всего, нет, а произошедшее – результат выкидыша.