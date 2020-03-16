В Израиле ученые нашли способ улучшения памяти с помощью запаха





Ученые изучили способность запаха пробуждать у человека давние воспоминания, например, аромат пирога может напомнить о детстве. Этому феномену нашлось научное объяснение. Дело в том, что обонятельные воспоминания хранятся в одном полушарии, которые могут пробуждать специфические образы. Участникам эксперимента предложили ознакомиться с определенным ароматом одной ноздрей, а после просили составить ассоциации между словами и местами в левом или правом зрительных полях с запахом. Эксперты предположили, что ароматы могут стать мощными сигналами для воспоминаний из-за прямых проекций из обонятельной коры. Недавние исследования показали, что запах становится хорошим внешним контекстуальным сигналом для консолидации памяти во время сна.Результаты анализа свидетельствуют о том, что прием аромата через определенную ноздрю стимулирует воспоминания, связанные с определенным полушарием. Эти сведения помогут пациентам с ПТСР и восстанавливающимся после травм.