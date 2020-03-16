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«Поют на балконах»: Жительница Испании рассказала об изменениях на Ибице в условиях карантина

Жительница Испании, родом из Санкт-Петербурга, рассказала об изменениях на Ибице в условиях карантина. По словам иммигрантки, на Балеарском острове люди сохраняют спокойствие, не паникуют и по вечерам поют песни на своих балконах.
«Поют на балконах»: Жительница Испании рассказала об изменениях на Ибице в условиях карантина

В субботу, 14-го марта 2020 года власти Испания ввели карантин на территории всей страны, ввиду пандемии коронавируса. Глава государства выступил с просьбой о сохранении спокойствия и ответственном отношении к мерам безопасности, предусмотренных 15-ти дневным карантином. Премьер-министр Педро Санчес в телеэфире сообщил, что начиная с момента объявления «чрезвычайной ситуации» будут закрыты все торговые центры, учебные учреждения и запрещены любые массовые мероприятия.

Согласно рассказу иммигрантки для NewInform, испанцы отреагировали на введенный карантин «спокойно и без паники». «В истории страны было так много трагических страниц, что людей сложно чем-либо запугать», - отметила Анна. Кроме того, жители продолжают искать возможности развлечься, даже не выходя из своих квартир, например, исполняя песни на балконе. Примечательно, что все граждане страны аплодируют полицейским, которые каждый вечер патрулируют улицы города. Счастливая мама двоих сыновей утверждает, что «песни и дань почтения сотрудникам правопорядка объединяют народ».

В то же время, есть особенности, которые Анна считает нарушением порядка «карантина», например, работу салонов красоты в обычном режиме, так как мастера непосредственно контактирую с клиентами.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:37

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