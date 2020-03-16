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В Саратове мать бросила новорожденного ребенка в туалете

В Саратове 34-летняя мать бросила новорожденного ребенка в туалете коммунальной квартиры. Девочку обнаружили спустя некоторое время уже мертвой.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, 15 марта в общем туалете коммунального дома, расположенного на Тверской улице, был обнаружен мертвый младенец. Тело ребенка, не подававшего признаки жизни, нашла жительница одной из квартир, она же и сообщила о происшествии в правоохранительные органы.

Как показала проведенная по делу проверка, к мужчине, живущему в одной из комнат коммунальной квартиры, несколько дней назад приходила беременная знакомая. В воскресенье утром 34-летняя женщина родила девочку, которую оставила в уборной. О произошедшем роженица никому не сообщила.

На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят следствие по делу, устанавливая причины смерти новорожденного, а также обстоятельства случившегося. После того, как все данные будут собраны и изучены, будет принято соответствующее произошедшему процессуальное решение.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:26

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