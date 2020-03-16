В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних трусах





Труп мужчины нашли в Мурино, а по приезду сотрудников правоохранительных органов на Шоссе в Лаврики они выявили тело в одном нижнем белье. Была проведена доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что погибшим стал гражданин 1992 года рождения. Он имел регистрацию в Санкт-Петербурге. Также была найдена его жена, которая заявила об обоюдном решении подать на развод. После эмоционального разговора с избранницей он отправился сюда на неопределенное время, где в итоге нашли его труп.Известно, что вечером в воскресенье, 15 марта, гражданин написал своей супруге сообщение. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.