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Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со школьницей

Беременную супругу Бориса Грачевского пристыдили в аптеке. Актрису, 35-летнюю Екатерину Белоцерковскую, перепутали со школьницей.

До недавнего времени 70-летний худрук проекта “Ералаш” и его супруга скрывали прибавление в семье, но в микроблоге Екатерины Белоцерковской начали появляться фотографии с округлившимся животом. Борис Грачевский особенно радуется этой беременности, а также показывает свою любовь к избраннице. По словам кинематографиста, состояние его супруги нормальное и она даже самостоятельно гуляет и ходит за покупками. На днях артистка пришла в аптеку, где ее приняли за школьницу. Фармацевт посоветовала знаменитости окончить сначала школу, а также спросила, знают ли родители об “интересном положении” дочери. Тогда Белоцерковская с гордостью отметила, что окончила уже два института. Грачевский считает, что причиной неприятной ситуации послужил внешний вид его избранницы, поскольку в тот день она вышла из дома не накрашенной и с двумя косичками.

Для Грачевского этот ребенок станет четвертым, а для его жены – первенцем. Белоцерковская уже записала его на плавание, а также рассказала о своей вере в то, что ее муж станет прекрасным отцом.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:11

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