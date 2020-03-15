Назван ТОП-5 самых удивительных автоновинок 2020 года





Так, рейтинг возглавил спорткар Porsche 911 Turbo S – этот современный автомобиль обладает агрессивным стилем, прекрасными плавными линиями, передовым оснащением и непревзойденными техническими данными. Вторая позиция досталась американскому Ford Mustang Mach-E. Одного того факта, что данная модель является первым серийным электрическим кроссовером бренда, достаточно, чтобы обратить на него внимание, уверены специалисты. Причем, свое высокое место в рейтинге машина готова подкрепить современным дизайном и целым набором инновационных технологий, которые применялись при ее создании. Тройку лидеров замыкает новое поколение Land Rover Defender. Этот британский внедорожник всегда считался легендой автомобильного мира, а внесенные в его внешность и техническую часть изменения могут открыть совершенно новую страницу в славной истории.Также в рейтинг лучших новинок 2020 года эксперты включили британский спорткар Aston Martin DBX и итальянский суперкар Ferrari Roma. Обе модели, утверждают специалисты, отличаются привлекательной внешностью, обладают невероятными техническими характеристиками и при этом готовы предложить владельцу высочайший уровень безопасности в движении.