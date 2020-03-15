В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой многоэтажке





Сообщается, что экипаж вертолета разряжал боекомплект на территории аэродрома «Черемушки», который расположен в окрестностях Читы. Неожиданно в работе систем вооружения произошел сбой, в результате которого авиационная пушка ГШ-23 осуществила выстрел. 23-миллиметровый снаряд попал прямо в стену многоэтажного жилого дома. Сообщается, что в результате этого инцидента обошлось без пострадавших и жертв. Ущерб нанесен лишь остеклению и балкону на третьем этаже атакованного здания.Как рассказали телеканалу местные жители, они услышали довольно громкий хлопок, но не поняли, что именно произошло. На данный момент специалисты выясняют причины этого происшествия.