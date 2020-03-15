В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой многоэтажке
В Забайкальском крае военный вертолет Ми-35М по ошибке открыл огонь по жилой многоэтажке. Об этом происшествии сообщает телеканал 112.
Сообщается, что экипаж вертолета разряжал боекомплект на территории аэродрома «Черемушки», который расположен в окрестностях Читы. Неожиданно в работе систем вооружения произошел сбой, в результате которого авиационная пушка ГШ-23 осуществила выстрел. 23-миллиметровый снаряд попал прямо в стену многоэтажного жилого дома. Сообщается, что в результате этого инцидента обошлось без пострадавших и жертв. Ущерб нанесен лишь остеклению и балкону на третьем этаже атакованного здания.
Как рассказали телеканалу местные жители, они услышали довольно громкий хлопок, но не поняли, что именно произошло. На данный момент специалисты выясняют причины этого происшествия.
Сообщается, что экипаж вертолета разряжал боекомплект на территории аэродрома «Черемушки», который расположен в окрестностях Читы. Неожиданно в работе систем вооружения произошел сбой, в результате которого авиационная пушка ГШ-23 осуществила выстрел. 23-миллиметровый снаряд попал прямо в стену многоэтажного жилого дома. Сообщается, что в результате этого инцидента обошлось без пострадавших и жертв. Ущерб нанесен лишь остеклению и балкону на третьем этаже атакованного здания.
Как рассказали телеканалу местные жители, они услышали довольно громкий хлопок, но не поняли, что именно произошло. На данный момент специалисты выясняют причины этого происшествия.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:05