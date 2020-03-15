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Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40. Реакция прессы последовала довольно быстро – дизайнеры одного из изданий создали изображение, на котором показали предполагаемый внешний вид будущего флагмана шведского бренда.
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Впрочем, для создания этого изображения дизайнерам пришлось проявить фантазию, поскольку представители Volvo не стали раскрывать никаких подробностей, а лишь озвучили сам факт существования таких производственных планов. За основу макета авторы изображения взяли существующий флагман ХС90, сохранив стилистику и базовые параметры. Как считают специалисты, решетка радиатора в Volvo XC100 должна стать немного крупнее, а передняя оптика в соответствии с актуальными трендами вполне может оказаться зауженной и вытянуться в полосу.

Что же касается технической начинки будущего автомобиля, то и в этом смысле на данный момент имеется лишь полный информационный вакуум. Но ранее представители автобренда отмечали, что для всех будущих новинок Volvo вполне достаточно обычных 4-цилиндровых двигателей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:46

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