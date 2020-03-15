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Автолюбители позитивно оценили LADA XRay Cross с вариатором

В свое время LADA XRay Cross заслужила волну критики со стороны отечественных экспертов в силу ряда причин. Теперь автолюбители позитивно оценили новую комплектацию с вариатором.

Фанаты отечественного автопрома долгое время не могли принять существование LADA XRay Cross. Некоторые критиковали модель за её минимальные отличия от Vesta Cross, а также недостатки дизайна по сравнению с концепт-каром, продемонстрированным 8 лет назад. Другим же не нравилось наличие французской платформы B0. Поэтому для аналитиков стали неожиданными объемы продаж этой линейки, которые достигли 10 тысяч экземпляров за прошлый год.

По мнению экспертов, подобная популярность связана с комплектацией, которая включает в себя вариатор. Вместе с 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил он позволяет сэкономить большое количество топлива. Один из владельцев позитивно оценил ровные зазоры, отсутствие щелей и достойную шумоизоляцию. Более того, дорожный просвет в 20 см делает машину идеальной для преодоления ям, спрятанных под снегом. Основными минусами были названы небольшие колесные арки, широкие стойки лобового стекла и неудобные кнопки стеклоподъемников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:17

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