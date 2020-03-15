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В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по льду

В Башкирии в Караснокамском районе четверо жителей поселка Саузовка решили покататься на снегоходах по льду. Один из мужчин не вернулся с этой прогулки и объявлен пропавшим.



Сотрудники Центра обработки вызовов 15 марта приняли сообщение о пропаже человека. Предположительно, мужчина мог провалится под лед во время катания на снегоходе. По словам спасателей, сейчас в Башкирии установилась довольно теплая погода, поэтому поездки на таком виде транспорта могут быть очень опасны. Кататься на снегоходе одному человеку можно в том случае, если толщина льда составляет от 10 до 12 сантиметров. Если раздается характерный скрипящий звук на льду, то нужно начать движение скользящим шагом и как можно быстрее покинуть данный участок. В особо опасных ситуациях необходимо лечь на лед, увеличив тем самым площадь распределения веса и начать ползти в другом направлении.

Представители Госкомитета республики по ЧС проинформировали, что похожий случай зафиксировали несколькими днями ранее, 13 марта. В том же районе Башкирии мужчины провалились под лед, когда поехали на снегоходе на рыбалку. Пострадавшим удалось спастись и выбраться из ледяной воды. Снегоход остался в водоеме, а у одного мужчины диагностировали сильное переохлаждение.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:00

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