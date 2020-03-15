Свитки Мертвого моря из музея Библии в Вашингтоне оказались подделкой





Древние рукописи, которые содержат в себе одни из самых ранних известных копий библейских текстов на иврите, были в свое время куплены администрацией музея за 1 миллион долларов. Однако группа независимых исследователей, работу которых музей финансирует для проверки подлинности тех или иных экспонатов, озвучили неутешительные результаты своей работы. Спустя всего несколько месяцев после начала работы эксперты заявили, что все 16 экземпляров древних рукописей – подделки., - заявил директор музея Гарри Харгрейв.Специалисты заключили, что указанные образцы рукописей были созданы в современное время. Для их имитации использовалась кожа, которую, вероятнее всего, нашли в Иудейской пустыне. В целом же данные свитки входили в состав коллекции из семи десятков фрагментов, обнаруженных почти 20 лет тому назад на частном рынке. Теперь же оказалось, что данная группа рукописей никак не связана с сотней тысяч других аутентичных фрагментов свитков Мертвого моря, которые были обнаружены в далеком 1947 году в северо-западных скалах того самого Мертвого моря. Большая часть оригинальных фрагментов на данный момент хранится в Иерусалиме.