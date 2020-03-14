В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов наличными
Гости и жители кубанской столицы накануне стали свидетелями весьма необычного зрелища. Молодая жительница Краснодара разбросала с балкона прямо под ноги проходящих мимо людей более 1000 долларов США, сообщает телеканал «Рен-ТВ».
На сайте телеканала даже появилось видео происходящего, которое успел снять кто-то из очевидцев. На представленных кадрах можно увидеть, как на балконе одного из краснодарских ресторанов находится девушка в черном платье, именно она решила разбрасывать наличные на удивление прохожих. Многие сначала заподозрили, что с «неба падают» поддельные купюры, однако те, кто подобрал несколько бумажек, довольно быстро определили, что речь идет о настоящих деньгах.
Впрочем, откуда именно взяты данные о номинале купюр и сумме разброшенных загадочной девушкой денег, не сообщается.
На сайте телеканала даже появилось видео происходящего, которое успел снять кто-то из очевидцев. На представленных кадрах можно увидеть, как на балконе одного из краснодарских ресторанов находится девушка в черном платье, именно она решила разбрасывать наличные на удивление прохожих. Многие сначала заподозрили, что с «неба падают» поддельные купюры, однако те, кто подобрал несколько бумажек, довольно быстро определили, что речь идет о настоящих деньгах.
Впрочем, откуда именно взяты данные о номинале купюр и сумме разброшенных загадочной девушкой денег, не сообщается.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:34