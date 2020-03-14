АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов наличными

Гости и жители кубанской столицы накануне стали свидетелями весьма необычного зрелища. Молодая жительница Краснодара разбросала с балкона прямо под ноги проходящих мимо людей более 1000 долларов США, сообщает телеканал «Рен-ТВ».
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов наличными

На сайте телеканала даже появилось видео происходящего, которое успел снять кто-то из очевидцев. На представленных кадрах можно увидеть, как на балконе одного из краснодарских ресторанов находится девушка в черном платье, именно она решила разбрасывать наличные на удивление прохожих. Многие сначала заподозрили, что с «неба падают» поддельные купюры, однако те, кто подобрал несколько бумажек, довольно быстро определили, что речь идет о настоящих деньгах.

Впрочем, откуда именно взяты данные о номинале купюр и сумме разброшенных загадочной девушкой денег, не сообщается.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные…
Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона…
В Краснодаре девушка разбросала с балкона более 1000 долларов…
Замужняя певица Алина Гросу встречается с женатым актером Романом…
Павел Воля ранее работал на стройке и снимал квартиру на окраине…
Диетолог Прохора Шаляпина Надежда Шарк рассказала о срывах…
Звезда «Дом-2» Ольга Жарикова попала в…
Медик посоветовал россиянам заниматься сексом на…
Эксперты рассказали, как автолюбителям при посещении СТО избежать…
Медики из Петербурга назвали самый простой и эффективный способ защиты от…
Французский биатлонист Матен Фуркад выиграл последнюю в своей карьере…
Режиссер Питер Джексон снимет фильм о легендарной группе The…
Бывший генерал Майкл Ло: Военная авиация США находится на пороге…
«Воплощение женской красоты»: Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и…
Грабитель, укравший бриллианты ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой за 6 миллионов рублей, отрицает…
Российские эксперты провели тест-драйв Kia ProCeed 1.4T-GDI GT…
Браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет к концу…
Астрономы из США и Франции начали поиски девятой планеты на орбите…
Эксперты рассказали, почему автокредиты приводят к разорению владельцев…
Лариса Голубкина: «Дочь Мария по-прежнему любит Николая…
На трассе М-10 под Тверью усложнено движение из-за снегопада и массовых…
«Пластику не делала»: Певица Нюша опровергла слухи о хирургических…
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и…
РФ оценила возможности бюджета справиться с падением цен на…
Эксперты перечислили продукты, которые нельзя…
Эксперты рассказали, как отполировать автомобиль в домашних…
«От коронавируса умрут все пенсионеры»: Глава Минздрава Украины удивил неожиданным…
Специалисты выяснили, как группа крови влияет на предрасположенность человека к…
Просмотреть все новости