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Российские эксперты провели тест-драйв Kia ProCeed 1.4T-GDI GT Line

Накануне нового года эксперты решили протестировать Kia ProCeed. В целом, они считают автомобиль достаточно экономичным, но близким к бюджетному сегменту.

В среднем транспортное средство потребляет 6,6 литров бензина на 100 километров. Учитывая, что тесты проходили в Москве и окрестностях, стоит сделать поправки на регулярные столичные пробки. В качестве трансмиссии здесь функционирует 2-дисковый робот на семь положений. Что касается системы ESP, то она никак не мешала тормозам, особенно на поворотах. Функция работала лишь при явных «провокациях» со стороны водителя. В целом электроника в автомобиле на хорошем уровне, отмечают специалисты.

Экстерьер машины выглядит солидно: колорит прибавляется благодаря ниспадающему стеклу и спойлерам. Среди недостатков тест-драйверы выделяют не самый мощный 1,4-литровый 140-сильный движок, а также уровень комфортности, уступающий Kia Ceed и спортивной модификации GT.

В целом Kia ProCeed 1.4T-GDI GT Line является современным транспортным средством, близким к бюджетному сегменту, ввиду отсутствия более продвинутой электроники и функций. Специалисты также посоветовали разработчикам доработать ходовую часть.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:44

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