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На трассе М-10 под Тверью усложнено движение из-за снегопада и массовых ДТП

Несколько часов назад по местному времени в Твери и некоторых районах области начался сильный снегопад. В первые часы стихии произошло несколько аварий в городе и в районе трассы М-10 при выезде из Эммаусса.
На трассе М-10 под Тверью усложнено движение из-за снегопада и массовых ДТП

14 марта после обеда в Тверской области начался сильнейший снегопад. Местные жители даже опубликовали несколько снимков с трассы М-10, где наблюдаются наибольшие проблемы с движением. Более того, уже вечером погодные условия станут еще хуже, отмечают представители МЧС.

На данный момент в областном центре температура воздуха составляет -8 градусов, а порывы метра превышают показатель в 15 м/с. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют лишь ухудшение погоды и снижение температуры.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:04

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