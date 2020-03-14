На трассе М-10 под Тверью усложнено движение из-за снегопада и массовых ДТП





14 марта после обеда в Тверской области начался сильнейший снегопад. Местные жители даже опубликовали несколько снимков с трассы М-10, где наблюдаются наибольшие проблемы с движением. Более того, уже вечером погодные условия станут еще хуже, отмечают представители МЧС.На данный момент в областном центре температура воздуха составляет -8 градусов, а порывы метра превышают показатель в 15 м/с. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют лишь ухудшение погоды и снижение температуры.