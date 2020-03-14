Эксперты рассказали, как автолюбителям при посещении СТО избежать обмана





Зачастую мастера ведут себя нечестно, если клиент не присутствует в ремонтной зоне, или не знает алгоритма проведения ремонтных работ. Эксперты назвали три распространенных на сегодняшний день обманов.Сотрудник СТО может провести «неправильную диагностику» неисправности. В результате автолюбителя придется оплачивать кучу ненужных деталей, которые не требовалось заменять. Если механик отказывается провести дополнительную диагностику, необходимо сразу ехать на другую станцию техобслуживания.Еще один популярный обман клиентов СТО – это произведение неполной замены масла. Особенно это часто делают, когда клиента нет рядом. Мастер откачивает масло частично, тем самым экономя расходную жидкость. Кроме этого, такие действия могут привести к неполадкам с двигателем, и клиент опять обратиться на сервисную станцию. Поэтому лучше лично присутствовать при выполнении замены масла и привозить канистру необходимой жидкости с собой.По словам экспертов, механики могут провоцировать неисправности автомобиля. Например, при проведении планового ТО замена свечей зажигания может привести к более дорогостоящему ремонту. Чтобы предотвратить эту ситуацию, специалисты советуют проверить состояние старых свечей после того, как мастер их выкрутит. Состояние налета на электродах укажет на то, как функционируют механизмы двигателя.