Эксперты рассказали, как автолюбителям при посещении СТО избежать обмана
Мастера могут прибегать к некоторым хитростям при посещении клиентом СТО, а жертвами нечестных действий могут быть собственники как гарантийного авто, так и подержанного. Эксперты рассказали, как автомобилистам избежать обмана на станции техобслуживания.
Зачастую мастера ведут себя нечестно, если клиент не присутствует в ремонтной зоне, или не знает алгоритма проведения ремонтных работ. Эксперты назвали три распространенных на сегодняшний день обманов.
Сотрудник СТО может провести «неправильную диагностику» неисправности. В результате автолюбителя придется оплачивать кучу ненужных деталей, которые не требовалось заменять. Если механик отказывается провести дополнительную диагностику, необходимо сразу ехать на другую станцию техобслуживания.
Еще один популярный обман клиентов СТО – это произведение неполной замены масла. Особенно это часто делают, когда клиента нет рядом. Мастер откачивает масло частично, тем самым экономя расходную жидкость. Кроме этого, такие действия могут привести к неполадкам с двигателем, и клиент опять обратиться на сервисную станцию. Поэтому лучше лично присутствовать при выполнении замены масла и привозить канистру необходимой жидкости с собой.
По словам экспертов, механики могут провоцировать неисправности автомобиля. Например, при проведении планового ТО замена свечей зажигания может привести к более дорогостоящему ремонту. Чтобы предотвратить эту ситуацию, специалисты советуют проверить состояние старых свечей после того, как мастер их выкрутит. Состояние налета на электродах укажет на то, как функционируют механизмы двигателя.
Зачастую мастера ведут себя нечестно, если клиент не присутствует в ремонтной зоне, или не знает алгоритма проведения ремонтных работ. Эксперты назвали три распространенных на сегодняшний день обманов.
Сотрудник СТО может провести «неправильную диагностику» неисправности. В результате автолюбителя придется оплачивать кучу ненужных деталей, которые не требовалось заменять. Если механик отказывается провести дополнительную диагностику, необходимо сразу ехать на другую станцию техобслуживания.
Еще один популярный обман клиентов СТО – это произведение неполной замены масла. Особенно это часто делают, когда клиента нет рядом. Мастер откачивает масло частично, тем самым экономя расходную жидкость. Кроме этого, такие действия могут привести к неполадкам с двигателем, и клиент опять обратиться на сервисную станцию. Поэтому лучше лично присутствовать при выполнении замены масла и привозить канистру необходимой жидкости с собой.
По словам экспертов, механики могут провоцировать неисправности автомобиля. Например, при проведении планового ТО замена свечей зажигания может привести к более дорогостоящему ремонту. Чтобы предотвратить эту ситуацию, специалисты советуют проверить состояние старых свечей после того, как мастер их выкрутит. Состояние налета на электродах укажет на то, как функционируют механизмы двигателя.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:14