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Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой многоэтажки

В Ульяновске произошло ЧП с участием 39-летнего местного жителя. Сообщается, что вечером 13 марта пострадавший мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, случайно выпал с балкона квартиры, расположенной на втором этаже одного из многоэтажных жилых домов.
Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой многоэтажки

Очевидцы этого происшествия сразу же вызвали бригаду медиков, однако позднее к месту инцидента подтянулись также сотрудники полиции и машина МЧС. Как оказалось, падение мужчины с балкона дома привлекло внимание многих, поэтому жители окрестных домов звонили во все экстренные службы, вызывая пострадавшему помощь. Позднее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что «героем» этого инцидента оказался 39-летний местный житель. По данным ведомства, в тот вечер мужчина находился дома один, он выпил немного спиртного, а после вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, однако проявил неосторожность и выпал.

Жизнь нетрезвому ульяновцу спас лишь тот факт, что он проживал на втором этаже, так что падение с этой высоты обернулось для него лишь ушибами и ссадинами. Впрочем, медики все равно приняли решение госпитализировать мужчину в одно из ближайших медучреждений для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

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Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:49

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