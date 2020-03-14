Нетрезвый житель Ульяновска выпал с балкона жилой многоэтажки





Очевидцы этого происшествия сразу же вызвали бригаду медиков, однако позднее к месту инцидента подтянулись также сотрудники полиции и машина МЧС. Как оказалось, падение мужчины с балкона дома привлекло внимание многих, поэтому жители окрестных домов звонили во все экстренные службы, вызывая пострадавшему помощь. Позднее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что «героем» этого инцидента оказался 39-летний местный житель. По данным ведомства, в тот вечер мужчина находился дома один, он выпил немного спиртного, а после вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, однако проявил неосторожность и выпал.Жизнь нетрезвому ульяновцу спас лишь тот факт, что он проживал на втором этаже, так что падение с этой высоты обернулось для него лишь ушибами и ссадинами. Впрочем, медики все равно приняли решение госпитализировать мужчину в одно из ближайших медучреждений для дальнейшего наблюдения за его состоянием.