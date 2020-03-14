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Volvo готовится выпустить два новых кроссовера С40 и ХС100

Volvo готовит к выпуску два новых кроссовера: купеобразный С40 и полноразмерный флагман ХС100. Первая новинка будет презентована в 2021 году, а вторая - в 2023.

Сперва в модельный ряд Volvo добавят кроссовер С40, который, судя по всему, представляет собой купеобразный вариант компактного автомобиля ХС40. Его целевой аудиторией будут молодые покупатели. Презентация машины пройдёт во второй половине 2021 года. Кроссовер будет оснащён низкой крышей с выраженным наклоном, новыми фонарями и радиаторной решёткой от XC40 Recharge, а также в комплектацию войдёт электрическая силовая установка. В планах Volvo продавать приблизительно 8 тысяч автомобилей С40 в год.

Также автолюбителям предлагают обратить внимание на кроссовер ХС100. Полноразмерную машину создадут на базе XC90, благодаря чему производитель существенно сэкономит средства, которые мог бы потратить на новую разработку и производство. Ожидается, что его длина будет на 18 см больше, а ширина - на 13 см, чем у кроссовера ХС90. Автомобиль оснастят третьим рядом сидений, он поступит в продажу как с 7-местной конфигурацией с 3-местным диваном во втором ряду, так и в 6-местной – с раздельными креслами.

Эксперты полагают, что у Volvo есть автомобили, которые могут составить конкуренцию другим кроссоверам. Данными моделями являются Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Презентация новой машины пройдёт во второй половине 2023 года. Судя по всему, ее оснастят гибридной силовой установкой, однако не стоит исключать появление и версии на электричестве.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:11

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