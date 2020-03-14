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Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные автомобили

Авторы популярного YouTube-канала под названием «ПриветТачка» решили составить собственный список самых неудачных с точки зрения дизайнерского исполнения автомобилей отечественного автопрома. Как оказалось, в истории российского автомобилестроения есть немало экземпляров, один только вид которых вызывает весьма неоднозначные чувства.
Страшнее не бывает: Названы самые некрасивые отечественные автомобили

Открывают рейтинг самых некрасивых отечественных автомобилей серия 2-местных купе «Москвич Дуэт» и «Москвич Дуэт-2». Первая модель из этой линейки создавалась на базе автомобиля «Князь Владимир», за основу второй был взять «Иван Калита». Несмотря на укороченную колесную базу, которой воспользовались инженеры, автомобиль оказался всего на 12 сантиметров короче стандартной версии из-за удлиненного заднего свеса. Оснащащись «Дуэты» двигателями от Renault мощностью 113 или 148 лошадиных сил.

Далее в списке следует не совсем автомобиль. Модель СМЗ С-1Л представлена в виде 3-местной мотоколяски для инвалидов. Этот экземпляр массово выпускался в СССР с 1952 по 1958 год на мотоциклетном заводе в подмосковном Серпухове и отличался рекордно компактными габаритами. В движение СМЗ С-1Л приводился с помощью небольшого моторчика мощностью всего 4 лошадиные силы.

Тройку лидеров замыкает творение АвтоВАЗа под названием Lada Rapan. Концептуальная версия этого 4-колесного чуда впервые была представлена в рамках Парижского автосалона 1998 года. Машина получила модный на то время экодизайн и приводился в движение от электродвигателя. К слову, инженеры из Тольятти реализовали на базе этого концепта немало передовых решений, которые заслуживают внимания. Автомобиль получил прозрачную крышу с люком, круглые двери на монопетлях, которые открываются против хода транспортного средства, совершенно ровный пол, поворотные передние кресла и рулевую колонку, способную занимать вертикальное положение при открытии водительской двери.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:50

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