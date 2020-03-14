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Украшенный драгоценностями Harley-Davidson оценили почти в 2 миллиона долларов

Серийные Harley-Davidson, безусловно, не являются доступными, однако энтузиасты, представляющие ателье Bündnerbike, переделали мотоцикл, сделав его еще более дорогим. Теперь стоимость одного из экземпляров Bucherer Blue Edition составляет около 1,9 миллиона долларов.

Даже сегодня данный байк является самым дорогим на планете: он украшен золотом и даже драгоценными камнями. Уникальная версия создавалась в сотрудничестве с Карлом Бюхерером – известным ювелиром и часовщиком из Швейцарии. В итоге специалистам потребовалось более 2 400 человеко-часов, чтобы превратить модель Softail Slim S, выпущенную в 2017 году, в настоящий шедевр. Мотоцикл оснащен 1,8-литровым двигателем с крутящим моментом на 148 Нм.

Несмотря на технические характеристики, большее внимание привлекает сама деталировка: на металлических деталях байка нанесены золотые элементы на 224 карата, также внешний вид изменен благодаря более 600 бриллиантам, а в заключение стоит выделить и эксклюзивные часы от Bucherer. Силовая установка байка украшена подсветкой.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:40

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