Эксперты рассказали, почему автокредиты приводят к разорению владельцев автомобилей





На данный момент в связи со скачками курса доллара большинство россиян стремятся купить автомобиль по старым ценам. Однако не обладая собственными средствами, они берут деньги взаймы у банков. Для приобретения нового автомобиля в кредит покупателю придётся оформить страховку КАСКО. Это - 4-12% от общей цены за машину в течении всего времени погашения кредита. Потом необходимо подсчитать сумму процентов, которые выплачиваются за определённый период.Также может возникнуть такая ситуация, при которой после внесения предоплаты автодилер может попросить застраховать жизнь владельца автомобиля для одобрения кредита. К общей суме придётся добавить около 2,4 - 4,8% от стоимости машины в год. В итоге после всех выплат автовладелец рискует потратить намного больше денег, чем планировал заранее. Выходит, автокредит приводит к разорению владельца новой машины.Для того, чтобы этого не произошло, необходимо оформлять кредит на покупку авто, если изначально скидка на транспортное средство от производителя возмещает все траты на страховки.