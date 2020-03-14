Подавший аварийный сигнал самолет «Будапешт-Москва» благополучно приземлился в аэропорту в Шереметьево





14-го марта 2020 года около 13:00 самолет SSJ 100 рейса - SU2033 «Будапешт-Москва», пролетая над Польшей, подал тревожный сигнал SQUAWK, состоящий из четырехзначного кода Genercy emergency. Как выяснилось, ситуацию удалось стабилизировать в течении нескольких минут, поскольку причиной активации аварийного индикатора стала неисправность системы кондиционирована на борту. Согласно техническим правилам безопасности, пилоты снизили высоту до минимальной отметки в 4,5 тысячи метров над поверхностью Земли.Учитывая, что оптимальная высота составляет более 10 километров, пассажиры были встревожены предпринятыми мерами. Однако благодаря четкому выполнению инструкций самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.