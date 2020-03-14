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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в Куршевеле

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь не искала простых путей и выбирала те трассы, которые сложнее. В конечном итоге блондинка просто повергла в шок своих фолловеров, ведь все ее тело в прямом смысле этого слова покрыто синяками.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала увечья после катания на лыжах в Куршевеле

Звезды проекта «Дом-2» Дарья и ее супруг Сергей были среди тех, кого ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина позвала к себе на день рождения. Естественно, что пара не упустила свой шанс и покаталась со склонов.

Дарья Пынзарь выбрала себе те дороги, которые помечены красным. Так, звезда проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь показала, как развлекалась в Куршавеле. В итоге девушка отметила, что после нескольких падений ее тело покрылось гематомами.

Стоит отметить, что Дарья Пынзарь показала исключительно руки, но рассказала, что теперь понимает, как бы выглядело ее тело, если бы она сделала себе тату по всему телу, ведь оно напоминает ей синяки.

Ко всему, склоны, которые помечены красным цветом, рассчитаны на профессионалов, а для новичков они чреваты травмами, что и случилось со звездой «Дома-2» Дарьей Пынзарь.

Кроме того, девушка ответила на вопрос о том, кто оплачивает отдых. Она сказала, что задавать вопросы, которые касаются финансов, не очень вежливо.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:50

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