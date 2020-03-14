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Эксперты рассказали, как отполировать автомобиль в домашних условиях

По словам экспертов, для того, чтобы поддерживать безупречный вид машины, не обязательно приобретать дорогостоящие инструменты. Специалисты рассказали, как отполировать автомобиль в домашних условиях.
Эксперты рассказали, как отполировать автомобиль в домашних условиях

Главный принцип ухода за авто- это регулярность. Если машина ездит только по городским улицам, то полировать кузов достаточно один раз в год, применяя специальный инструмент и полироли с восстанавливающим действием. В остальных случаях можно использовать составы, в которых есть силикон или воск. Для натирания кузова автомобилистам могут понадобиться полотенца, салфетки или ветошь.

Перед выполнением процедуры следует придерживаться некоторых правил. Авто необходимо тщательно вымыть и провести в помещении, где проводится полировка, влажную уборку. Лакокрасочное покрытие очень чувствительно, поэтому даже самая маленькая песчинка может стать причиной возникновения царапины на кузове. Особенно внимательными следует быть при полировке черных машин. Эксперты советуют использовать мягкие салфетки или тряпки. Авто светлого цвета не такие придирчивые к тому, какого качества будет обтирочный материал.

При обработке кузова авто вручную понадобятся специальные жидкости и аэрозоли. Полировать машину можно и без шлифовальной машинки, но такое покрытие придется чаще обновлять.

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Авто
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:21

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