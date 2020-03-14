Появились первые характеристики Apple Watch нового поколения





К примеру, прежние слухи о том, что Apple Watch нового поколения получат совершенно новый дизайн и круглую форму подтверждения не нашли. Если такой формат смарт-часов от инженеров из Купертино и появится, то явно не в этом году, утверждают источники. Зато в новой версии должно появиться еще больше циферблатов, однако компания Apple до сих пор не дает никаких послаблений для сторонних разработчиков циферблатов, поэтому в ближайшее время в этом аспекте фирменные часы бренда сильно не изменятся. Зато пользователи смогут обмениваться своими циферблатами через функцию AirDrop.Получит новая версия смарт-часов, согласно последним слухам, и принципиально новое фитнес-приложение. По некоторым данным, специалисты Apple создают новое отдельное приложение для этих целей, которое будет существенно отличаться от того, которое использовалось в Apple Watch прежде.