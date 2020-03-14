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Появились первые характеристики Apple Watch нового…
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Появились первые характеристики Apple Watch нового поколения

Новое поколение смарт-часов Apple Watch не выйдет до осени 2020 года и, скорее всего, будет представлено вместе со смартфонами iPhone 12, дебют которых традиционно назначается на тот же период. Впрочем, некоторые источники уже публикуют первые слухи о грядущей новинке.
Появились первые характеристики Apple Watch нового поколения

К примеру, прежние слухи о том, что Apple Watch нового поколения получат совершенно новый дизайн и круглую форму подтверждения не нашли. Если такой формат смарт-часов от инженеров из Купертино и появится, то явно не в этом году, утверждают источники. Зато в новой версии должно появиться еще больше циферблатов, однако компания Apple до сих пор не дает никаких послаблений для сторонних разработчиков циферблатов, поэтому в ближайшее время в этом аспекте фирменные часы бренда сильно не изменятся. Зато пользователи смогут обмениваться своими циферблатами через функцию AirDrop.

Получит новая версия смарт-часов, согласно последним слухам, и принципиально новое фитнес-приложение. По некоторым данным, специалисты Apple создают новое отдельное приложение для этих целей, которое будет существенно отличаться от того, которое использовалось в Apple Watch прежде.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:33

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