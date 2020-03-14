Эксперты перечислили продукты, которые нельзя замораживать





Свежие овощи и фрукты лучше сохранять целыми в холодильнике, так как при размораживании из-за высокого содержания воды они будут слишком мягкими. Например, томаты, цукини и огурцы можно переработать в пюре и заморозить, тогда эти овощи сохраняться нормально. Картофель эксперты советуют поместить в бумажный пакет и в темное место. Если замораживать сырые клубни, то их консистенция размягчиться из-за образования ледяных кристаллов.Если стоит цель приготовить блюда со сметаной, йогуртом, майонезом или творогом, то их можно заморозить. Но если эти молочные продукты употребляются в обычном виде, то их консистенция после оттаивания изменится. Относительно яиц, то вареные лучше съедать сразу, а сырые белки или желтки не сохранять в морозилке, так как они разорвутся на клеточном уровне. Рыбу, приготовленную на гриле, колбасу и рубленое мясо замораживать можно, но следует обращать внимание на сроки хранения, что не образовались бактерии.