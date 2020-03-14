АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

В Хакасии маньяк убил многодетную мать на глазах у супруга

В Хакасии в конце прошлой недели произошло убийство многодетной матери. Злоумышленник напал на женщину с ножом, когда та вместе с мужем вышла из магазина.
В Хакасии маньяк убил многодетную мать на глазах у супруга

По словам представителей следственного комитета Российской Федерации, инцидент произошел очень быстро. Сразу же после выхода из магазина злоумышленник напал на женщину. Супруг попытался предотвратить нападение, но у него не получилось. Более того, преступник после того, как понял, что потерпевшая еще жива, бросил камень ей в голову – это и стало причиной летального исхода.

Преступника практически сразу задержали местные жители, им оказался 34-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы. По мнению следователей, подозреваемый во время преступления был под воздействием наркотических средств, ведь мотивы для убийства у него отсутствовали.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экономисты выяснили, кому выгодно падение…
"Чтобы добиться желаемого, они готовы на все": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о женской…
В Хакасии маньяк убил многодетную мать на глазах у…
Эксперты рассказали, насколько безопасно использовать скребок для очистки автомобиля от…
Маша Малиновская: "Большинство россиянок отказываются от мероприятий, если их не устраивает собственная…
«Гнилые твари»: звезда «Дом-2» Алина Галимова ответила на травлю после увечий Жени…
"Пусть юмор никогда не опускает флаг в твоём сердце": Гарик Харламов поздравил Павла Волю с…
Компания Geely продемонстрировала новый кроссовер Hao Yue с 7-местным…
Российские эксперты назвали Audi и BMW самыми «аварийными»…
Любовь Толкалина заявила, что из-за коронавируса ее "главными героями" стали…
Обвал нефтяных котировок может убить сланцевую индустрию в…
Китайский J-20 превзошел российский Су-57 и американский F-35 по важному…
Автомеханики назвали шесть эффективных способов продлить срок службы аккумуляторных батарей…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель потребовала увеличить зарплату, узнав какая у Андрея…
Родительская поминальная суббота Великого поста: Чем можно и нельзя заниматься людям в этот…
Высокие температуры Меркурия помогают ему создавать свой собственный…
"Мы останемся дома": Эвелина Бледанс высказалась о дополнительных мерах против распространения…
Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy…
Анастасия Волочкова в Подмосковье дала мастер-класс местным…
Евгений Папунаишвили: "Хочется пожелать любимой Италии и всему миру скорее справиться с…
«Сложно даже стоять»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям…
Компания Samsung запатентовала продвинутый геймпад для…
Chevrolet представила обновленный кроссовер…
Совет Федерации утвердил решение регионов о поправках в Конституции…
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о ревности старшей дочери Миланы к новорожденной…
Сергей Собянин: В школах Москвы с 16-го марта введено свободное посещение из-за…
"С праздником тебя, Крутая Алла": Филипп Киркоров поздравил сестру Игоря Крутого с днем…
Назван ТОП-10 самых доступных седанов на рынке…
Просмотреть все новости