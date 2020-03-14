В Хакасии маньяк убил многодетную мать на глазах у супруга





По словам представителей следственного комитета Российской Федерации, инцидент произошел очень быстро. Сразу же после выхода из магазина злоумышленник напал на женщину. Супруг попытался предотвратить нападение, но у него не получилось. Более того, преступник после того, как понял, что потерпевшая еще жива, бросил камень ей в голову – это и стало причиной летального исхода.Преступника практически сразу задержали местные жители, им оказался 34-летний мужчина, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы. По мнению следователей, подозреваемый во время преступления был под воздействием наркотических средств, ведь мотивы для убийства у него отсутствовали.