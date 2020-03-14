Эксперты рассказали, насколько безопасно использовать скребок для очистки автомобиля от льда





Вообще, по словам экспертов, перед тем, как приступить к очистке поверхностей от наледи, лучше всего разморозить замок, попасть в салон автомобиля, запустить двигатель и включить систему обогрева, которая постепенно начнет растапливать образовавшийся снаружи лед и позволить быстрее и безопаснее избавиться от него. При этом отмечается, что работать скребком лучше всего спокойно, плавными равномерными движениями, поскольку так риск оставить на поверхностях царапины будет значительно ниже. Проводить процедуру также стоит, не забывая о том, что ветровое стекло машины поддается полировке, а вот боковые – нет. При этом полностью исключить риск царапин скребок не может даже в том случае, если его кромка выполнена из относительно мягкой резины. Дело в том, что оставить отметины на кузове и стекле могут сами кристаллики льда, и пусть изначально такие царапины будут микроскопическими и невидимыми, но позднее ситуация может усугубиться.По словам экспертов, идеальным решением для избавления автомобиля от наледи будет просто смахнуть снег с крыши и дверных проемов, немного очистить стекла, запустить двигатель и начать аккуратное движение. Уже через несколько минут тепло от прогретого салона само избавить кузов от любых признаков наледи.