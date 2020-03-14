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«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го года

Житель города Коломне в Подмосковье выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го года выпуска. По словам владельца, редкая чехословацкая модель в стиле аэроплана простояла в гараже 35 лет.
«35 лет в гараже»: Житель Подмосковья выставил на продажу Tatra T600 Tatraplan 1949-го года

На онлайн-ресурсе «Auto.Ru» 13-го марта 2020 года было опубликовано объявление о продаже заднеприводного (Rear-wheel-drive layout) седана с 2-литровым бензиновым двигателем. Согласно официальной информации от производителя, с 1946 – по 1952 год было выпущено всего 6342 модели данной комплектации, потому она считается особенно редкой спустя более 50-ти лет. Кроме того, владелец Tatra T600 Tatraplan заявил, что 95% комплектации составляют оригинальные элементы заводского изготовления.

На опубликованных фотографиях видно пыльный внешний вид легкового автомобиля, объяснимый длительным простоем в гараже. Однако на нем практически нет ржавых деталей, и обивка салона сохранена практически в идеальном состоянии. Технические параметры также не пострадали с течением десятилетий. Максимальная скорость Tatra T600 Tatraplan с V-образный 4-цилиндровым двигателем – 130 км/ч с отдачей 71 л. с.

Владелец ретро-седана установил цену продажи в 2 с половиной миллиона рублей. Хотя некоторые пользователи убеждены, будто стоимость завышена, в 2010 году автомобиль был признан лучшей классической машиной в Великобритании в категории автомобилей 1940-х годов, и потому житель Подмосковья не рассматривает вариант торга.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:09

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