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Компания Geely продемонстрировала новый кроссовер Hao Yue с 7-местным салоном

Geely продемонстрировала рисунки нового автомобиля Hao Yue, который выпустят в двух вариациях: с 5- и 7-местным салоном. Впервые автолюбители смогли ознакомиться с изображением машины изнутри.

Кроссовер Geely Hao Yue должны были презентовать в апреле в Пекине, однако это произойдёт раньше. В длину он достигнет 4 835 мм. Данные показатели превышают отметку размер Mitsubishi Outlander - 4 695 мм. Китайская модель обладает увеличенной колёсной базой: 2 815 против 2 670 мм. Ширина и высота автомобиля составляют 1 900 х 1 780 мм. Отдельное внимание стоит уделить задней части: у него довольно лёгкая "корма", хотя у среднеразмерных автомобилей она обычно тяжеловесна.

В интерьере присутствует тема воздушности. Дверные ручки также имеют интересный вид. Управлять климатом можно при использовании клавиш, расположенных под дефлекторами воздуховодов. Кроссовер будет поставляться в двух вариантах: с 5- и 7-местным салоном. Автомобиль оснастят турбированными двигателями, объёмом 1.5 и 1.8 литра, с отдачей 177 и 184 л.с. соответственно. Стоит отметить, 177-сильный можно опробовать на Geely Coolray, а второй используется в кроссовере Atlas. На данный момент не сообщается, когда будет проведена презентация автомобиля.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:01

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