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Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних тестов

Фотошпионам удалось сделать несколько снимков тестового образца нового поколения популярной бюджетной модели Logan, которая на рынках разных стран представлена под брендами Dacia и Renault. Судя по опубликованным фотографиям, габаритные размеры доступного седана в новом поколении не изменятся, а вот внешность обновится весьма радикально.
Новое поколение Renault Logan засветилось во время зимних тестов

Несмотря на обильный камуфляж, в автомобиле все равно просматриваются отдельные элементы передней части, стилистическое оформление которой, судя по всему, позаимствовано у родственной модели Duster. Сообщается также, что в новом поколении автомобиль переберется на упрощенную версию платформы CMF-B, которая уже используется при производстве ряда моделей французской марки и кроссовера Nissan Juke.

Фотографы не смогли сделать снимки салона нового автомобиля, однако на них все равно можно рассмотреть переднюю панель, которая, судя по всему, также была подвергнута серьезному рестайлингу. Кроме всего прочего, в будущей модели может появиться руль и рычаг КПП, позаимствованные у родственного Duster. Оттуда же в новинку может перебраться и мультимедийная система.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:18

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