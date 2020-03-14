Павел Воля признался, что в юности работал моделью
Известный российский шоумен Павел Воля стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант». В эфире «Первого канала» один из самых знаменитых резидентов Comedy Club рассказал о том, как еще в студенческие годы работал моделью.
По словам Павла Воли, в 1998 году он принимал участие в мужском конкурсе красоты, по итогам которого был удостоен награды и звания «Лучшей модели Пензы». Как оказалось, навыки из модельного прошлого шоумен не растерял до сих пор.
Он, к примеру, показал Ивану Урганту знаменитый «московский разворот» - технику прохода по подиуму с тремя оборотами. Кроме всего прочего, комик подчеркнул, что в модельном бизнесе довольно важным считается также взгляд.
По словам Павла Воли, в 1998 году он принимал участие в мужском конкурсе красоты, по итогам которого был удостоен награды и звания «Лучшей модели Пензы». Как оказалось, навыки из модельного прошлого шоумен не растерял до сих пор.
Он, к примеру, показал Ивану Урганту знаменитый «московский разворот» - технику прохода по подиуму с тремя оборотами. Кроме всего прочего, комик подчеркнул, что в модельном бизнесе довольно важным считается также взгляд.