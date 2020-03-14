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Настасья Самбурская оскорбила российских военных: «Не способен себе портки купить»

Известная российская актриса Настасья Самбурская в своем недавнем интервью одному из популярных «глянцев» решила откровенно порассуждать о личном. Высказалась артистка и об идеальных, по ее мнению, мужчинах, оскорбив при этом отечественных военных.
Настасья Самбурская оскорбила российских военных: «Не способен себе портки купить»

С недавних пор подписчики Самбурской в социальной сети Instagram критикуют звезду. Многие из них, как выяснилось, не просто полюбовались снимками с откровенной фотосессии знаменитости для журнала MAXIM, но еще и прочли полную версию ее интервью. В рамках беседы с журналистами, отмечают пользователи, актриса позволила себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных. Все началось с вопроса о том, смогла ли бы артистка жить с военным.

Самбурская при этом усомнилась в возможности таких отношений, и даже сказала, что не может себе этого представить из-за слишком большой разницы в доходах. «Как мужчина будет себя чувствовать, когда его жена может купить квартиру, а он не способен себе портки приобрести и вынужден носки штопать», - поделилась своими мыслями звезда сериала «Универ».

Именно эти слова актрисы и вызвали столь негативную реакцию у публики. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что назвала Самбурская и другую причину. По ее словам, военный попросту не способен понять ее актерский характер, да и «построить», по словам артистки, военный ее не сможет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:37

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