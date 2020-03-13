Новый Hyundai Elantra получит «заряженную» N-версию с 275-сильным двигателем
Седан Hyundai Elantra следующей генерации может получит «заряженную» N-версию, в которой будет установлен 275-сильный наддувной двигатель. Информация об этом проявилась на площадке интернет-портала The Korean Car Blog.
Как уточняется, Hyundai Elantra оснастят 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем, каковой имеется, например, у хот-хэтча Hyundai i30 N. Мотор, который функционирует в тандеме с МКПП на 6 ступеней, обеспечивает автоновинке отдачу в 275 «лошадей» и 353 Н·м вращающегося момента. Не исключается и появление седана в модификации с 8-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.
Hyundai Elantra новой генерации презентуют 17 марта на территории США и Южной Кореи. Автомодель будет построена на новой платформе, благодаря чему новинка станет шире, длиннее и ниже предыдущей версии.
Как уточняется, Hyundai Elantra оснастят 2-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем, каковой имеется, например, у хот-хэтча Hyundai i30 N. Мотор, который функционирует в тандеме с МКПП на 6 ступеней, обеспечивает автоновинке отдачу в 275 «лошадей» и 353 Н·м вращающегося момента. Не исключается и появление седана в модификации с 8-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.
Hyundai Elantra новой генерации презентуют 17 марта на территории США и Южной Кореи. Автомодель будет построена на новой платформе, благодаря чему новинка станет шире, длиннее и ниже предыдущей версии.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:49