В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным дорогам





Закон приняли ещё в первом чтении, но депутаты продолжают его рассматривать. Согласно новым правилам, водители легковых автомобилей должны будут оплачивать штраф в размере 2500 рублей, а владельцы грузового транспорта - 5500 рублей. Данная проблема стала актуальной из-за того, что Автодор и большое количество дорожных компаний, владеющих платными дорогами, планируют избавиться от барьерных ограждений и полностью перейти на бесконтактную систему оплаты.В результате нововведения на машины установят специальное устройство - транспондер, с помощью которого автоматически будет происходить оплата проезда при начале движения на платном участке дороги. А поскольку барьеры будут отсутствовать, у водителей будет возможность не уменьшая скорости и не дожидаясь в очереди быстро ехать в точку назначения. Стоит отметить, что многие компании, которые владеют такими дорогами, также пересмотрят тарифы на проезд, поскольку отпадёт необходимость дополнительной траты на работу ограждений и огромного количества контролирующего персонала.