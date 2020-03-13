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В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным дорогам

Депутаты Государственной думы планируют рассмотреть новый законопроект, при принятии которого ГИБДД сможет выписывать штрафы водителям, нежелающим оплачивать проезд на платных участках автодорог. Также на машины будут устанавливать датчики для быстрой оплаты.

Закон приняли ещё в первом чтении, но депутаты продолжают его рассматривать. Согласно новым правилам, водители легковых автомобилей должны будут оплачивать штраф в размере 2500 рублей, а владельцы грузового транспорта - 5500 рублей. Данная проблема стала актуальной из-за того, что Автодор и большое количество дорожных компаний, владеющих платными дорогами, планируют избавиться от барьерных ограждений и полностью перейти на бесконтактную систему оплаты.

В результате нововведения на машины установят специальное устройство - транспондер, с помощью которого автоматически будет происходить оплата проезда при начале движения на платном участке дороги. А поскольку барьеры будут отсутствовать, у водителей будет возможность не уменьшая скорости и не дожидаясь в очереди быстро ехать в точку назначения. Стоит отметить, что многие компании, которые владеют такими дорогами, также пересмотрят тарифы на проезд, поскольку отпадёт необходимость дополнительной траты на работу ограждений и огромного количества контролирующего персонала.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:01

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