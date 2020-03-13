В Санкт-Петербурге злоумышленники украли из храма великомученицы Анастасии более 2-х миллионов рублей





Согласно известной информации, в 16:55 12-го марта 2020 года в полицейское отделение поступил звонок от 63-летнего настоятеля домовой церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове. Священник заявил, что обнаружил недостачу 2-х миллионов рублей еще «два дня назад около 11-ти часов утра». По его словам, деньги находились в металлическом ящике стола и были разделены по валютам: 12 тысяч 345 евро, 2 тысячи 965 долларов и 800 тысяч рублей.Объяснение о «запоздалом» заявлении от священника в полицию отсутствует в материалах дела. Кроме того, в храме не предусмотрено видеонаблюдение, потому сотрудникам правоохранительных органов будет не просто установить виновного или виновных. В то же время им уже удалось изучить место преступления и снять отпечатки пальцев рук со стола и цилиндрического замка металлического ящика.На данный момент проводится проверка фактов и выяснение обстоятельств, после чего сотрудники правоохранительных органов будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.