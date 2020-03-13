В Челябинске следователи прокомментировали убийство женщины-дворника, 30 лет выдававшей себя за мужчину
В Челябинске забили до смерти женщину-дворника, на протяжении 30-ти лет выдававшую себя за мужчину. Следователи города прокомментировали криминальный инцидент, тогда как в пресс-службе ГУ МВД пока воздерживаются от обнародования какой-либо информации.
Как уточняется, убитая проживала в общежитии вместе с другой женщиной и её несовершеннолетней племянницей – их окружающие принимали за супругу и дочь дворника. В разговоре с журналистами издания «Комсомольская правда» сотрудник Следственного комитета Челябинска Владимир Шишков сообщил, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали и заключили под стражу.
Подробности инцидента выясняются.
Как уточняется, убитая проживала в общежитии вместе с другой женщиной и её несовершеннолетней племянницей – их окружающие принимали за супругу и дочь дворника. В разговоре с журналистами издания «Комсомольская правда» сотрудник Следственного комитета Челябинска Владимир Шишков сообщил, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали и заключили под стражу.
Подробности инцидента выясняются.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:18