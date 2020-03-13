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В Челябинске следователи прокомментировали убийство женщины-дворника, 30 лет выдававшей себя за мужчину

В Челябинске забили до смерти женщину-дворника, на протяжении 30-ти лет выдававшую себя за мужчину. Следователи города прокомментировали криминальный инцидент, тогда как в пресс-службе ГУ МВД пока воздерживаются от обнародования какой-либо информации.
В Челябинске следователи прокомментировали убийство женщины-дворника, 30 лет выдававшей себя за мужчину

Как уточняется, убитая проживала в общежитии вместе с другой женщиной и её несовершеннолетней племянницей – их окружающие принимали за супругу и дочь дворника. В разговоре с журналистами издания «Комсомольская правда» сотрудник Следственного комитета Челябинска Владимир Шишков сообщил, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали и заключили под стражу.

Подробности инцидента выясняются.

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Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:18

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