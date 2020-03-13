В Челябинске следователи прокомментировали убийство женщины-дворника, 30 лет выдававшей себя за мужчину





Как уточняется, убитая проживала в общежитии вместе с другой женщиной и её несовершеннолетней племянницей – их окружающие принимали за супругу и дочь дворника. В разговоре с журналистами издания «Комсомольская правда» сотрудник Следственного комитета Челябинска Владимир Шишков сообщил, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали и заключили под стражу.Подробности инцидента выясняются.