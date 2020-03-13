Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в ноябре 2019 года





По словам сотрудников издания South China Morning Post, 17-го ноября прошлого года с неподтвержденным, но вероятным заражением коронавируса за медицинской помощью обратился 55-летний житель провинции Хубэй. Поскольку термин COVID-2019 на тот момент был неизвестен, врачи зафиксировали случай в «нулевом» статусе. Выяснить новую информацию журналисты смогли, благодаря разрешению властей на изучение правительственных документов.Китайские медики убеждены, что уточненные данные о первом случае заражения помогут отследить распространение вируса, узнать его этиологию и даже источник. Несмотря на то, что власти государств, находящихся в зоне риска эпидемии, предпринимают ограничительные меры для предотвращения инфицирования, ученые все еще не разработали вакцину от COVID-2019, и количество пациентов увеличивается.Как известно, 12 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Согласно официальным данным, его возбудителем является SARS-CoV-2, который поражает легкие, вызывая симптомы тяжелой пневмонии.