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Эксперты составили ТОП-6 лучших компактных смартфонов на 2020 год

Всемирно известные компании все чаще выпускают флагманы с рекордными диагоналями дисплеев. В то же время по-прежнему остается высокий спрос на компактные модели, потому эксперты составили ТОП-6 лучших смартфонов с экраном до 4,5 дюймов на 2020 год.
Эксперты составили ТОП-6 лучших компактных смартфонов на 2020 год

Первое место в рейтинге занял iPhone 8 64 Гб от Apple. Несмотря на то, что его дебют состоялся в 2017 году, шестиядерное устройство на брендовом процессоре А11 Bionic до сих пор популярно среди пользователей. На следующей строчке ТОПа также оказался «яблочный» флагман - iPhone 7 32 Гб. В отличие от новинки 8-го поколения за 35 тысяч рублей, его цена в марте 2020 года составляет 26 тысяч. Хотя гаджет более доступен для покупки, он уступает компактному лидеру по емкости встроенного хранилища.

На четвертом месте представлен автономный iPhone 6s с датчиком Touch ID и расширением дисплея 4К. Третья строчка принадлежит Xiaomi Redmi 4X 32Gb, стоимостью всего 7 тысяч рублей. По мнению экспертов, данный смартфон - лучший по своим техническим характеристикам в бюджетном сегменте. Главным преимуществом 8-ядерного устройства является аккумулятор на 4 100 мАч и высокая производительность процессора Snapdragon 435.

Закрывают рейтинг iPhone SE 32 Гб и ZTE Blade A3. Флагман 2016 года от бренда Apple назван самой дешевой моделью за всю историю производства компании. В то же время его стоимость не опускается ниже 20-ти тысяч рублей, как и спрос на вторичном рынке. Однако в сравнении с ZTE за 7 тысяч производительность и функционал устаревшего iPhone значительно надежнее и качественнее.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:48

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