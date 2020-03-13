Медики перечислили продукты, которые нужно временно исключить из рациона из-за коронавируса





Ранее медики назвали продукты, полезные для улучшения защитной функции организма. Главными помощниками для укрепления иммунной системы являются разноцветные овощи, продукты с витамином С, куркума, имбирь, ягоды, пребиотики и пробиотики. Однако также стоит отказаться от некоторых продуктов, которые наносят вред организму. Необходимо ограничить употребление спиртных напитков, поскольку они плохо влияют на защитную функцию организма и продлевают срок жизнедеятельности вируса. Алкоголь провоцирует разрушение микробиома ЖКТ, который играет очень важную роль в борьбе с инфекцией., - сообщил иммунолог Ариэль Левитан.Кроме того, необходимо обращать внимание на количество употребляемого кофеина, он провоцирует нарушение действия лекарств, приводит в ненужное возбуждение, которое мешает организму расслабляться. Хороший отдых очень важен для иммунной системы. Во время распространения коронавируса необходимо ограничить употребление продуктов, которые могут привести к воспалению. Так, необходимо временно убрать из рациона источники рафинированных углеводов, переработанное мясо в разных видах, переработанную пищу, имеющую в составе большое количество сахара, искусственные добавки и трансжиры., - заявляют специалисты.