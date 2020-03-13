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Медики перечислили продукты, которые нужно временно исключить из рациона из-за коронавируса

Медики назвали продукты, употребление которых необходимо временно ограничить из-за коронавируса COVID-19. В список вошел алкоголь и переработанная пища, насыщенная сахаром, искусственными добавками и трансжирами.

Ранее медики назвали продукты, полезные для улучшения защитной функции организма. Главными помощниками для укрепления иммунной системы являются разноцветные овощи, продукты с витамином С, куркума, имбирь, ягоды, пребиотики и пробиотики. Однако также стоит отказаться от некоторых продуктов, которые наносят вред организму. Необходимо ограничить употребление спиртных напитков, поскольку они плохо влияют на защитную функцию организма и продлевают срок жизнедеятельности вируса. Алкоголь провоцирует разрушение микробиома ЖКТ, который играет очень важную роль в борьбе с инфекцией. "Согласно исследованиям, он может привести к утечке кишечных бактерий, из-за чего может возникнуть воспаление и снижение иммунитета", - сообщил иммунолог Ариэль Левитан.

Кроме того, необходимо обращать внимание на количество употребляемого кофеина, он провоцирует нарушение действия лекарств, приводит в ненужное возбуждение, которое мешает организму расслабляться. Хороший отдых очень важен для иммунной системы. Во время распространения коронавируса необходимо ограничить употребление продуктов, которые могут привести к воспалению. Так, необходимо временно убрать из рациона источники рафинированных углеводов, переработанное мясо в разных видах, переработанную пищу, имеющую в составе большое количество сахара, искусственные добавки и трансжиры. «Даже если человек не болен, ограничение употребления продуктов, вызывающих воспаление, и увеличение полезной пищи позволит телу быть в хорошей форме для защиты от заболевания», - заявляют специалисты.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:30

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