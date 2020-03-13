На окраинах Солнечной системы астрономы обнаружили более сотни малых планет





Проектом руководили Педро Берардинелли, Гари Бернштейн и Масао Сако. Ученые воспользовались данными исследований темной энергии, которая преследовала цель создания крупномасштабной карты южного неба. Благодаря глубине и своему охвату эта карта помогла экспертам увидеть более ста ТНО в Поясе Койпера. Для этой работы астрономы разработали собственную методику поиска и обработки полученной информации. Серия фотографий делалась каждый час, а анализ проводился с помощью специальной программы. Было выявлено 7 млрд движущихся тел, но в процессе обработки осталось всего 400 потенциальных объектов. Из них 139 оказались ранее неизвестными.Данные ТНО располагаются на удаленности, большей в 30-90 раз от расстояния между Солнцем и Землей.