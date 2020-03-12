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Исследования показали, что новый коронавирус живет на поверхностях до трех дней

Медики ранее отрицали возможность коронавируса поддерживать свои функции вне носителя на протяжении длительного периода времени. Теперь исследования показали, что новый патоген живет на поверхностях до трех дней.

Как показали исследования эпидемиологов из США - коронавирусная инфекция COVID-19 может находиться в воздухе в течение нескольких часов, а на некоторых поверхностях - до двух-трех дней. Эти результаты, однако, не доказывают, что кто-либо был инфицирован от контакта с зараженным воздухом или от прикосновения к загрязненным поверхностям. «Мы ни в коем случае не утверждаем, что передача вируса может происходить по воздуху, но патоген сохраняет жизнеспособность в течение длительных периодов, поэтому теоретически это возможно," - сообщил инфекционист Нельтье ван Доремален из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Для этого исследования ученые использовали распылитель, чтобы изучить поведение образцов SARS-CoV-2 в воздухе и на определенных материалах. Они обнаружили, что инфекционный агент сохраняет жизнеспособность до четырех часов на меди, до 24 часов на картоне и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали. С момента появления в Китае в конце прошлого года атипичная пневмония затронула около 126 тысяч человек по всему миру и стала причиной более 5,7 тысяч смертей. Эти показатели вынудили ВОЗ признать пандемией распространение коронавируса.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:17

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