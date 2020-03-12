Исследования показали, что новый коронавирус живет на поверхностях до трех дней





Как показали исследования эпидемиологов из США - коронавирусная инфекция COVID-19 может находиться в воздухе в течение нескольких часов, а на некоторых поверхностях - до двух-трех дней. Эти результаты, однако, не доказывают, что кто-либо был инфицирован от контакта с зараженным воздухом или от прикосновения к загрязненным поверхностям. «Мы ни в коем случае не утверждаем, что передача вируса может происходить по воздуху, но патоген сохраняет жизнеспособность в течение длительных периодов, поэтому теоретически это возможно," - сообщил инфекционист Нельтье ван Доремален из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.Для этого исследования ученые использовали распылитель, чтобы изучить поведение образцов SARS-CoV-2 в воздухе и на определенных материалах. Они обнаружили, что инфекционный агент сохраняет жизнеспособность до четырех часов на меди, до 24 часов на картоне и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали. С момента появления в Китае в конце прошлого года атипичная пневмония затронула около 126 тысяч человек по всему миру и стала причиной более 5,7 тысяч смертей. Эти показатели вынудили ВОЗ признать пандемией распространение коронавируса.