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В Приамурье подросток ранил двоих учеников во время стрельбы в школе

В Свободненской школе Приамурья подросток устроил стрельбу. Вследствие случившегося травмы получили 2-е учеников.
В Приамурье подросток ранил двоих учеников во время стрельбы в школе

Согласно предварительным данным, в ходе инцидента старшеклассник задействовал пневматическое оружие, из которого совершил несколько выстрелов. Вследствие стрельбы ученики 6-го и 8-го классов получили раны. У мальчика медики обнаружили поверхностное повреждение, а у девочки – след на теле. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело. Как установили стражи порядка Приамурья, в произошедшем подозревается 18-летний подросток, который посещал то же самое учебное заведение.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Как отметили СМИ, подросток является сиротой. Он имеет положительные характеристики и собирается поступить на службу в полицию.

В конце октября прошлого года сообщалось об ученике одной из столичных школ, принесшего на занятия травматический пистолет и открывшего стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.

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Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:19

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