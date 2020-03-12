В Приамурье подросток ранил двоих учеников во время стрельбы в школе





Согласно предварительным данным, в ходе инцидента старшеклассник задействовал пневматическое оружие, из которого совершил несколько выстрелов. Вследствие стрельбы ученики 6-го и 8-го классов получили раны. У мальчика медики обнаружили поверхностное повреждение, а у девочки – след на теле. По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело. Как установили стражи порядка Приамурья, в произошедшем подозревается 18-летний подросток, который посещал то же самое учебное заведение.Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Как отметили СМИ, подросток является сиротой. Он имеет положительные характеристики и собирается поступить на службу в полицию.В конце октября прошлого года сообщалось об ученике одной из столичных школ, принесшего на занятия травматический пистолет и открывшего стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.