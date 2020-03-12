В Уфе возле многоэтажки нашли погибшую школьницу
В Уфе под окнами восемнадцатиэтажного дома обнаружили тело 11-летней школьницы. Трагедия случилась 11 марта, правоохранители устанавливают причины произошедшего.
По предварительным данным, девочка училась в местной общеобразовательной школе. Известно также, что оба родителя воспитывали школьницу. Сотрудники Следственного комитета по Башкирии отказались комментировать происшествие, однако ведется расследование.
Тело школьницы было отправлено в морг для установления точной причины гибели.
По предварительным данным, девочка училась в местной общеобразовательной школе. Известно также, что оба родителя воспитывали школьницу. Сотрудники Следственного комитета по Башкирии отказались комментировать происшествие, однако ведется расследование.
Тело школьницы было отправлено в морг для установления точной причины гибели.
Происшествия
Добавил: Пужаева Алина Сегодня, 12:40