В Уфе возле многоэтажки нашли погибшую школьницу





По предварительным данным, девочка училась в местной общеобразовательной школе. Известно также, что оба родителя воспитывали школьницу. Сотрудники Следственного комитета по Башкирии отказались комментировать происшествие, однако ведется расследование.Тело школьницы было отправлено в морг для установления точной причины гибели.