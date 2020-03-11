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Россия и Китай планируют построить лабораторию в космосе

В скором времени у космического проекта LISA, разрабатываемого Европейским космическим агентством и NASA, появится конкурент. Россия и Китай планируют построить лабораторию на орбите Земли.

Российские и китайские астрофизики намереваются запустить в космос три спутника с научным оборудованием. Они будут передавать друг другу данные в качестве крупного интерферометра. Расположенные на высоте более 100 тысяч км, эти аппараты подключаться между собой лазерными пучками, таким образом сформировав общую систему измерения. Основной целью проекта является изучение гравитационных волн, которые обычно искажаются сейсмическими шумами на Земле.

Нахождение на орбите обеспечивает чувствительность и точность, которые позволят получить новые данные о черных дырах и двойных звездах. Эксперты также планируют обнаружить излучение от Большого взрыва, который предположительно был началом истории Вселенной. Лабораторию должны запустить в 2034 году после серии тестов. Сообщается, что будущая разработка будет главным конкурентом LISA, который представляет собой лазерную интерферометрическую космическую антенну.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:24

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