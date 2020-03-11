Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного положения





Источник утверждает, сперва из-под воды «Циркон» планировали испытывать с головной субмарины К-561 «Казань», но подобное решение было пересмотрено по причине её длительных проверок. В начале 2019 года глава государства сообщил, гиперзвуковая ракета, «разработана для поражения как морских, так и наземных целей», она развивает скорость до девяти чисел Маха, дальность полета больше 1000 км.Оружием оснастят существующие и создаваемые корабли, которые ходят над водой и под ней, а также строящиеся под ракеты «Калибр». В мае 2019 года появилась информация о том, что сдачу субмарины К-561 «Казань» ВМФ России пришлось отложить по причине из-за доработки подсобных систем. В конце 2019 года президент РФ рассказал, что государство трудится на тем, чтобы «приземлить» гиперзвуковую ракету. В начале 2020 года с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» запустили в первый раз.