АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного положения

Недавно появилась информация, что гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного положения с головной атомной подлодки К-560 «Северодвинск». Об этом стало известно от инсайдера в оборонно-промышленном комплексе.

Источник утверждает, сперва из-под воды «Циркон» планировали испытывать с головной субмарины К-561 «Казань», но подобное решение было пересмотрено по причине её длительных проверок. В начале 2019 года глава государства сообщил, гиперзвуковая ракета, «разработана для поражения как морских, так и наземных целей», она развивает скорость до девяти чисел Маха, дальность полета больше 1000 км.

Оружием оснастят существующие и создаваемые корабли, которые ходят над водой и под ней, а также строящиеся под ракеты «Калибр». В мае 2019 года появилась информация о том, что сдачу субмарины К-561 «Казань» ВМФ России пришлось отложить по причине из-за доработки подсобных систем. В конце 2019 года президент РФ рассказал, что государство трудится на тем, чтобы «приземлить» гиперзвуковую ракету. В начале 2020 года с фрегата «Адмирал Горшков» «Циркон» запустили в первый раз.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Режиссер фильма "Тегеран-43" Владимир Наумов заявил о пропаже двух…
Агата Муцениеце показала необычную родинку в зоне…
Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытают из подводного…
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за…
Валентину Талызину отправили в больницу для…
Лариса Гузеева обнаружила экс-возлюбленную героя "Давай поженимся!" и отменила результаты…
Кусок мыла в кровати поможет справиться с судорогами…
Медики назвали эффективный способ профилактики…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова лично разрешила Юлии Белой и Алесе Семеренко отправиться на прогулку за…
Отец Юлии Началовой раскрыл подробности последней встречи с…
Расставание с отцом сына, роман с женатым коллегой и смерть матери: Главные драмы в жизни Марии…
Хирург Елена Смирнова назвала три опасных заболевания, передающиеся от домашних…
Звезда «Дом-2» Николай Должанский устроил потасовку с ведущим Антоном…
В честь 8 Марта QNET провела благотворительное мероприятие для…
Харви Вайнштейн угрожал расправой Дженнифер Энистон из-за обвинений в…
Росстандарт одобрил новый Toyota Highlander в…
«Не устоит никто»: Анна Семенович поделилась жизненной мудростью в платье с обнаженным…
Голосовой помощник Алиса научилась читать статьи в Яндекс.…
Дочери Миллы Йовович досталась роль главной героини в фильмах про Чёрную вдову и Питера…
Розничные магазины России могут лишиться запасов техники Apple до конца…
Звезде «Дом-2» Александре Черно напомнили об её долгах и финансовых…
Серийная съемка провоцирует зависание и перезагрузку камеры Canon 1D X Mark…
Тимати высказался по поводу ситуации с…
Стало известно о смерти продюсера Оззи Осборна и Scorpions Кита…
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для…
Украденная версия iOS раскрыла подробности iPhone…
Анастасия Решетова рассказала, почему уволила первую няню для…
«Саакашвили бегает по крышам, как мартовский кот»: Владимир Путин объяснил «охлаждение» отношений с…
Просмотреть все новости